Gladbach findet Polanski-Nachfolger

Borussia Mönchengladbach hat sich auf einen neuen Trainer für die U23 festgelegt. Wie die ‚Bild‘ berichtet, wird Oliver Kirch die Reserve übernehmen. Bislang war der ehemalige Mittelfeldspieler für die U19 der Fohlen verantwortlich.

Nach Eugen Polanski hatte zunächst Sascha Eickel, der eigentlich Sportlicher Leiter der U19 und der U23 ist, die Reserve übernommen. Da Polanski nun dauerhaft bei den Profis bleibt, bedurfte es einer neuen Lösung. Mit Kirch, der im Seniorenfußball Fuß fassen möchte, hat man diese nun gefunden.