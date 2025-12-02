Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Gladbach findet Polanski-Nachfolger

von Luca Hansen - Quelle: Bild
Oliver Kirch macht ein schiefes Gesicht @Maxppp

Borussia Mönchengladbach hat sich auf einen neuen Trainer für die U23 festgelegt. Wie die ‚Bild‘ berichtet, wird Oliver Kirch die Reserve übernehmen. Bislang war der ehemalige Mittelfeldspieler für die U19 der Fohlen verantwortlich.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach Eugen Polanski hatte zunächst Sascha Eickel, der eigentlich Sportlicher Leiter der U19 und der U23 ist, die Reserve übernommen. Da Polanski nun dauerhaft bei den Profis bleibt, bedurfte es einer neuen Lösung. Mit Kirch, der im Seniorenfußball Fuß fassen möchte, hat man diese nun gefunden.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
M'gladbach
Oliver Kirch

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
M'gladbach Logo Borussia VfL Mönchengladbach
Oliver Kirch Oliver Kirch
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert