FC Bayern: Der Olise-Nachfolger kostet 150 Millionen

Gerne schon in diesem Sommer würde Michael Olise (24) zu Real Madrid wechseln (FT berichtete exklusiv). Bislang halten sich die Königlichen in ihren Bemühungen zurück, der FC Bayern will die Tür ohnehin nicht öffnen. Dennoch ist man in München natürlich nicht unvorbereitet, sollte der Poker im Laufe des Sommers doch noch an Fahrt aufnehmen.

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Bereits vor eineinhalb Wochen berichtete FT, dass die Bayern Kontakt zu Bradley Barcola (23) von Paris St. Germain aufgenommen hat. Die ‚Bild‘ bestätigt nun Medienberichte aus Frankreich, dass PSG in diesem Sommer eine Ablöse von 150 Millionen Euro aufruft.

Neben Bayern haben auch der FC Arsenal und der FC Liverpool ein Auge auf Barcola geworfen. Der französische WM-Fahrer (drei Tore, ein Assist) will seinen bis 2028 datierten Vertrag bislang nicht verlängern, die Gespräche mit PSG liegen auf Eis.

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In Paris ist Barcola hinter Désiré Doué (21) und Khvicha Kvaratskhelia (25) in wichtigen Spielen meist nur Ersatzmann. Sein Jahresgehalt von sieben Millionen Euro brutto ist außerdem vergleichsweise niedrig, laut der ‚Bild‘ könnte er dieses bei Bayern „locker verdoppeln“.

Wechsel 2027?

Klar ist: Sollte Olise in diesem Sommer nicht nach Madrid wechseln, wird Bayern sich auch bei Barcola zurückhalten. Im Sommer 2027 wäre der PSG-Profi zudem deutlich günstiger, sein Vertrag liefe dann nur noch ein Jahr.

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Olises Kontrakt gilt bis 2029 – die Münchner sind bereit, eine immense Gehaltserhöhung von 14 auf 25 Millionen Euro anzubieten. Der Linksfuß will zeitnah das Gespräch mit den Bossen suchen, wichtig ist Olise die Chance auf den Champions League-Titel und dementsprechend auch ein schlagkräftiger Kader. Derzeit sieht er diese Perspektive eher bei Real Madrid.