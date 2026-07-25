Gigantisches Alvarez-Angebot | Skepsis an Klopp

Arsenal tischt groß auf

Der FC Barcelona beißt sich im Werben um Julián Alvarez die Zähne bei Atlético Madrid aus. Das offensive Vorgehen der Katalanen stößt bei den Rojiblancos auf wenig Gegenliebe. Jetzt bietet sich wohl die Möglichkeit, Barça richtig eins auszuwischen. Denn der FC Arsenal tritt ins Bild, wie ‚The Times‘ berichtet. Der englischen Zeitung zufolge wären die Gunners wohl bereit, sage und schreibe 100 Millionen Euro plus Viktor Gyökeres als Tauschobjekt anzubieten.

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Mikel Arteta soll vom argentinischen Stürmer begeistert sein, gibt die ‚as‘ zu Protokoll. Auch die spanische Sportzeitung will vom Interesse der Londoner an Alvarez wissen. Besonders interessant: Bevor Gyökeres bei Arsenal unterzeichnete, warb auch Atleti um die Gunst des 28-jährigen Schweden. Grundsätzlich dürfte noch immer Interesse am wuchtigen Angreifer bestehen. Parallel dazu könnten sich die Madrilenen den Zugang mit 100 Millionen Euro versüßen lassen – allerdings auf Kosten eines Alvarez-Abgangs.

Euphoriebremse bei Klopp

Während die Pressekonferenz des DFB mit Neu-Bundestrainer Jürgen Klopp unter den Fans in Deutschland große Euphorie auslöste, blickten die internationalen Medien durchaus kritisch auf den ersten öffentlichen Auftritt des Coaches. „Klopp erhält die schwere Verantwortung, einem vierfachen Weltmeister, dem die Ergebnisse fehlen, neuen Schwung zu verleihen. Die Baustelle wirkt gewaltig“, schreibt die ‚L’Équipe‘.

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Insbesondere seine unprovozierte und äußerst rabiate Ansage in Richtung der Journalisten wirft Fragen auf. „Klopp ist der neue Bundestrainer. Aber er warnt vor persönlichen Angriffen: ‚Sonst gehe ich.‘“, heißt es bei der ‚Gazzetta dello Sport‘ in Italien. Die englische ‚Sun‘ betont: „Er schwört, den Job hinzuschmeißen, falls es Kritik unter der Gürtellinie gibt. Er setzt den Fans und den Medien nach dem WM-Desaster deutliche Grenzen.“ Bei der ‚BBC‘ wird die Frage aufgeworfen: „Messias oder bloße Kosmetik?“ Das wird sich wohl erst mit der Zeit zeigen.