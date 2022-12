Union: Becker im Winter in die Premier League?

Sage und schreibe 23 Transfers hat Nottingham Forest im Laufe dieser Saison vollzogen. Der 24. soll nach Wunsch des Premier League-Aufsteigers Sheraldo Becker von Union Berlin sein. Nach Informationen von ‚Sky‘ bekunden die Tricky Trees Interesse an einem Wintertransfer.

Union seinerseits zeigt sich laut dem Bezahlsender zumindest in der Theorie gesprächsbereit. Voraussetzung für einen Verkauf wäre allerdings zum einen eine angemessene Ablöse, zum anderen müssten die Eisernen adäquaten Ersatz auftreiben können.

Vertraglich gebunden ist Becker noch bis 2027. Unter Verkaufsdruck stehen die Berliner somit nicht. Doch Fakt ist auch: Nottingham gab in dieser Saison schon mehr als 160 Millionen Euro für die zahlreichen Neuzugänge aus, in der Premier League befindet man sich auf Platz 18 liegend dennoch mitten im Abstiegskampf. Gut möglich, dass man im Januar weitere Millionen für Verstärkungen in die Hand nimmt.