Hoeneß: „Bayern kann 100-Millionen-Transfer tätigen“

Stößt der FC Bayern bald in die Riege der Klubs vor, die 100 Millionen Euro für einen Transfer in die Hand nehmen? Laut dem ehemaligen Präsidenten Uli Hoeneß ein denkbares Szenario. Gegenüber ‚Sky‘ erklärt das Aufsichtsratsmitglied des Rekordmeisters: „Ich kann mir schon vorstellen, dass mal ein Spieler zum FC Bayern kommt, der um die 100 Millionen kosten kann“.

Dass dieser Spieler Harry Kane heißt, bezweifelt der 71-Jährige allerdings: „Aber speziell zum Fall Kane habe ich meine Meinung geäußert. Er ist fast 30 Jahre alt und letztes Jahr hat Tottenham das 160-Millionen-Angebot von Manchester City abgelehnt. Deswegen habe ich gesagt, in diesem Fall, das wäre gaga, wenn der FC Bayern sich so einem Transfer nähern würde.“

Lese-Tipp

FC Bayern: 225 Millionen für den großen Champions League-Erfolg?

Sollten die Münchner versuchen, den Engländer an Bord zu holen, würde er seine „private Meinung sagen“. Gleichwohl weiß der Ehrenpräsident der Bayern: „Ich bin einer von neun (Aufsichtsräten, Anm. d. Red.) und wenn die anderen acht sagen, er wird gekauft, dann wird er gekauft. So ist es in einer Demokratie.“

Hoeneß contra Kane

Bereits unter der Woche hatte sich Hoeneß gegenüber der Münchner ‚Abendzeitung‘ gegen einen Transfer des 29-jährigen Stürmers positioniert: „Das ist ein super Spieler, keine Frage, aber das sind Beträge, die ich als Präsident nie bezahlen würde.“

Es bleibt abzuwarten, ob Hasan Salihamidzic die Meinung von Hoeneß teilt oder ob der Sport-Vorstand der Bayern im Sommer einen konkreten Versuch unternimmt, den Superstar an die Säbener Straße zu lotsen.