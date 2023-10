Medien: Alonso wird neuer Sevilla-Coach

Der FC Sevilla hat einen neuen Cheftrainer gefunden. Nach übereinstimmenden Informationen von ‚Relevo‘ und ‚Marca‘ wird Diego Alonso künftig das Team der Andalusier trainieren. Von 2022 bis zum Ende der WM in Katar stand Alonso bei der Nationalmannschaft von Uruguay an der Seitenlinie.

Unter der Anzeige geht's weiter

José Luis Mendilibar musste seinen Posten als Coach am Sonntag räumen. Sevilla steht nur auf Rang 14 in der Liga und sammelte bislang lediglich acht Punkte in acht Spielen. Für den ambitionierten Klub nicht ausreichend. Alonso soll die Sevillistas wieder auf einen erfolgreichen Weg führen.