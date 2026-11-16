Überraschend: Vinicius begründet Schwächephase

Vinicius Junior von Real Madrid hat die Gründe für seinen deutlichen Leistungsabfall in den vergangenen Monaten erklärt. Auf der Pressekonferenz der brasilianischen Nationalmannschaft vor dem morgigen Freundschaftsspiel gegen Singapur (11 Uhr) sagte der Offensivstar: „Ich habe (nach der schwachen WM, Anm. d. Red.) weniger trainiert als in den vergangenen Jahren. Ein so hohes Niveau über einen derart langen Zeitraum zu halten, ist immer sehr schwierig.“

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Zudem ergänzte der Real-Star: „Ich bin auch nur ein Mensch und mache Fehler. Aber ich versuche stets, mich zu verbessern und mehr über den Fußball und das Leben im Allgemeinen zu lernen. Ich bin 26 Jahre alt und muss das Leben auch mal genießen. Das hat sich vielleicht auf meinen Saisonstart ausgewirkt.“ Vor allem das frühe Ausscheiden der brasilianischen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft habe den Flügelspieler frustriert.