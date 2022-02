Mavropanos: Fernziel Premier League

Konstantinos Mavropanos macht keinen Hehl daraus, dass er eines Tages noch einmal einen Anlauf in Englands höchster Spielklasse nehmen will. „Ich würde irgendwann gerne wieder in der Premier League spielen“, so der Abwehrspieler vom VfB Stuttgart gegenüber der ‚Bild‘. Mavropanos stellt aber auch klar: „Aktuell fühle ich mich beim VfB sehr wohl.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Der derzeitige Fokus liegt dem 24-jährigen Griechen zufolge voll auf dem Abstiegskampf mit dem VfB: „Stuttgart ist einer der größten Klubs in Deutschland. Ich konzentriere mich aktuell nur auf den VfB und darauf, dass wir in der Liga bleiben.“ Gelingt dies, nehmen die Schwaben Mavropanos im Sommer per Kaufpflicht für drei Millionen Euro fest unter Vertrag. Für den Fall des Abstiegs wurde mit dem FC Arsenal eine Kaufoption in gleicher Höhe vereinbart.