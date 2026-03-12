Barça arbeitet an Haaland-Deal | Bayer betrogen

Alles Haaland, oder was?

Dass alle Weltklubs Erling Haaland gerne in den eigenen Reihen haben würden, ist keine Überraschung. Das Problem: Der 25-Jährige hat bei Manchester City erst vor einem Jahr einen Vertrag bis 2034 unterschrieben. Seitdem läuft es für die Skyblues aber überhaupt nicht mehr rund, auch das 0:3 gegen Real Madrid gestern Abend passt da ins Bild.

Reicht es Haaland also? Für diesen Fall will der FC Barcelona vorbereitet sein. Laut der spanischen ‚Sport‘ hat sich das Team von Präsidentschaftskandidat Víctor Font in Madrid mit den Vereinsbossen von Manchester City getroffen. Dabei sei darüber gesprochen worden, ob die Katalanen ein Vorkaufsrecht für Haaland erhalten, sollte dieser sich dafür entscheiden, City zu verlassen. Konkrete Inhalte aus dem Geheimtreffen sind nicht durchgesickert. Das Management der Skyblues pflegt ausgezeichnete Beziehungen zu Barça, was den Haaland-Deal in Schwung bringen könnte.

Skandal!

Ausgerechnet Kai Havertz trat am gestrigen Mittwoch in „seinem“ Stadion in der BayArena an, um in der 89. Spielminute für einen Stimmungsdämpfer in Leverkusen zu sorgen. Vom Punkt ergaunerte er dem FC Arsenal immerhin ein 1:1. Die Entstehung des Elfmeters sorgt bei den Experten und Gazetten für Diskussionsstoff. Während der ‚Guardian‘ das Einsteigen von Malik Tillman als „dummes Tackling“ bezeichnet, sieht der deutsche Schiedsrichter-Experte Manuel Gräfe eine Schwalbe, einen „absolut unberechtigten Elfmeter“.

Laut Gräfe wäre die Entscheidung „in der Bundesliga bestimmt korrigiert worden“. Die UEFA wolle jedoch nur bei den krassesten Fehlentscheidungen eingreifen. Da Noni Madueke von Tillman leicht berührt wurde, habe der VAR nicht reagiert. Für Kasper Hjlumand war es klar „kein Elfmeter“, für Robert Andrich „reicht das doch nicht“. Schiedsrichter Halil Umut Meler aus der Türkei sah das anders.