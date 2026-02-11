Wirtz: „Ich habe etwas Zeit gebraucht“

Nach seinem Wechsel im Sommer hat sich Florian Wirtz zu seiner sportlichen Entwicklung in der Premier League und beim FC Liverpool geäußert. In einem auf der vereinseigenen Homepage veröffentlichten Interview erkennt der DFB-Nationalspieler: „Ich denke, ich bin jetzt schon besser aufgestellt als zu Beginn, weil ich etwas stärker geworden bin. Ich habe viel Zeit im Fitnessstudio verbracht. Ich will einfach immer besser, stärker und kraftvoller werden.“

Nachdem der 22-jährige Offensivstar im Sommer für 125 Millionen Euro Sockelablöse von Bayer Leverkusen zum LFC gewechselt war, musste sich der Spielmacher zunächst an das neue Umfeld gewöhnen. Trotz seiner hervorragenden Anlagen dauerte es ganze vier Monate, ehe Wirtz im Heimspiel gegen den AFC Sunderland (1:1) mit einem Assist seine erste Torbeteiligung in Englands Spitzenklasse gelang. Seitdem scheint der Knoten geplatzt, es folgten vier Treffer und zwei weitere Vorlagen. Diese Entwicklung erkennt auch Wirtz selbst an: „Ich habe etwas Zeit gebraucht, um da zu sein, wo ich jetzt bin. Aber ich will mich damit nicht zufriedengeben.“