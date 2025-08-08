Stuttgart holt RB-Youngster
Tim Köhler verlässt RB Leipzig und wechselt in den Süden der Republik. Wie die Sachsen mitteilen, schließt sich der 20-Jährige dem VfB Stuttgart an und wird dort ab sofort in der U21 eingesetzt.
Unter der Anzeige geht's weiter
RB Leipzig @RBLeipzig – 12:00
Tim #Köhler (20) verlässt RB Leipzig und wechselt zum #VfBStuttgart. Dort wird er für die U21 des @VfB auflaufen. Seit 2014 durchlief der Abwehrspieler alle #RBL-Nachwuchsteams und stand mehrfach im Profikader. Viel Erfolg, Tim! 🙌Bei X ansehen
#EinmalLeipzigImmerLeipzig 🔴⚪️
#EinmalLeipzigImmerLeipzig 🔴⚪️
Weitere Infos
Unter der Anzeige geht's weiter
Videos & Highlights
Meistgelesen
Erkunden