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Bundesliga

BVB: Schlotterbeck-Comeback rückt immer näher

von Tom Steinmetzler - Quelle: bvb.de
Nico Schlotterbeck bei der Saisoneröffnung @Maxppp

Nico Schlotterbeck (26) ist zurück auf dem Platz. Wie Borussia Dortmund mitteilt, ist der Kapitän wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. Schlotterbeck fiel in den vergangenen Monaten mit einer Sprunggelenksverletzung aus.

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Der Innenverteidiger hatte sich die Blessur während der Weltmeisterschaft zugezogen und verpasste die gesamte Vorbereitung. Nun steht er früher als erwartet wieder auf dem Platz. Damit könnte Schlotterbeck dem BVB schon sehr bald wieder zur Verfügung stehen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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