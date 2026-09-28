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Offiziell Premier League

United präsentiert Neuzugang

von Dominik Sandler - Quelle: manutd.com
United-Trainer Michael Carrick @Maxppp

Manchester United ist ein echter Coup gelungen. Die Red Devils haben den 16-jährigen Isaac Konde offiziell als Neuzugang vorgestellt. Der Mittelfeldspieler gilt in England als Wunderkind und kommt aus der Jugend des FC Liverpool ins Old Trafford.

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Der Flügelspieler kann sowohl auf dem linken als auch auf dem rechten Flügel agieren. Zahlreiche Topklubs hatten sich um Konde bemüht. United hat letztlich den Zuschlag erhalten.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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