Manchester United ist ein echter Coup gelungen. Die Red Devils haben den 16-jährigen Isaac Konde offiziell als Neuzugang vorgestellt. Der Mittelfeldspieler gilt in England als Wunderkind und kommt aus der Jugend des FC Liverpool ins Old Trafford.

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Proudly welcoming young winger Isaac Konde to United ❤️🤝 — Manchester United (@ManUtd) September 28, 2026

Der Flügelspieler kann sowohl auf dem linken als auch auf dem rechten Flügel agieren. Zahlreiche Topklubs hatten sich um Konde bemüht. United hat letztlich den Zuschlag erhalten.