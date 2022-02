VfB: Saisonaus für Silas

Der VfB Stuttgart muss für den Rest der Saison auf Silas Katompa Mvumpa verzichten. Wie der Bundesliga-Klub verkündet, hat sich der 23-jährige Kongolese beim gestrigen 1:1 gegen den VfL Bochum eine Schulterluxation zugezogen. Die Verletzung ziehe eine Operation samt einer Ausfallzeit von drei bis vier Monaten nach sich.

Für Silas ist es die zweite lange Ausfallzeit innerhalb der laufenden Spielzeit. Den Großteil der Hinrunde verpasste der Offensivspieler mit einem Kreuzbandriss, den er sich im März zugezogen hatte. Nur neun Pflichtspiel-Einsätze stehen für Silas in dieser Saison zu Buche. Ein Tor gelang ihm nicht.

Saisonaus für Silas Katompa Mvumpa. Der #VfB-Angreifer hat sich gegen Bochum eine Schulterluxation zugezogen. Untersuchungen haben ergeben, dass die Verletzung eine Operation erforderlich macht. Er wird für 3-4 Monate ausfallen. Get well soon, #Silas! 🙏

