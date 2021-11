Newcastle-Coach Howe: Übergangs- oder Langzeitlösung?

Zinedine Zidane, Antonio Conte, Unai Emery, Steven Gerrard, Brendan Rodgers, Lucien Favre, Paulo Fonseca – auf dem Trainerposten wollte Newcastle United nach der Übernahme des saudi-arabischen Public Investment Fonds direkt die große Lösung. Am gestrigen Montag präsentierten die Magpies mit Eddie Howe, der einen Vertrag bis 2024 unterschrieb, den wohl unbekanntesten Kandidaten.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Er passt hervorragend zu dem, was wir hier aufzubauen versuchen“, teilte Mitbesitzerin und Vorstandsmitglied Amanda Staveley bei dessen Vorstellung mit, „wir freuen uns, Eddie und seine Mitarbeiter im St. James' Park willkommen zu heißen und wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit bei der Verwirklichung unserer gemeinsamen Ziele.“ Und die sind groß, wie Staveley schon zuletzt ankündigte: „Wir wollen natürlich Trophäen sehen.“

Mit einem geschätzten Vermögen von 370 Milliarden Euro des saudi-arabischen Konsortiums PIF hat Newcastle nun den finanzstärksten Eigentümer der Welt im Rücken. Howe soll den derzeitigen Tabellenvorletzten der Premier League nicht nur in der Liga halten, sondern transformieren. Dass der 43-Jährige im Stande ist, auch unter Druck abzuliefern, bewies er bereits beim AFC Bournemouth.

Start von ganz unten

Als der damals 31-jährige Howe bei den Cherries zum Jahreswechsel Ende 2008 seinen ersten Job als Cheftrainer antrat, ging es beim damaligen Viertligisten um nicht weniger als die Liquidität des Vereins. Wegen finanzieller Unregelmäßigkeiten waren Bournemouth 17 Punkte abgezogen worden, der Tabellenvorletzte kämpfte ums Überleben.

Howe gelang es, bis zum Saisonende zwölf der ausstehenden 23 Partien zu gewinnen. In der Folgesaison 2009/10 führte er Bournemouth souverän auf Platz zwei und zum Aufstieg in die dritte Liga. Nach einem wenig erfolgreichen Intermezzo beim FC Burnley kehrte der Frühstarter 2012 zu seinem Ex-Klub zurück und sollte bis zum Herbst 2020 bleiben und eine ganze Ära prägen.

Zwei Aufstiege innerhalb von drei Jahren spülten den Klub aus dem Süden zur Saison 2015/16 in die Premier League. Unter Howe hielt sich Bournemouth mit seinem rund 11.000 Zuschauer fassenden Stadion zwischen all den Superreichen ganze fünf Jahre im englischen Oberhaus über Wasser – dabei erreichte der Underdog mit seiner offensiven Spielidee sogar Platz neun. Mit der höheren Ligazugehörigkeit stiegen auch die Geldmittel, die Howe zur Verfügung standen.

Floptransfers und Erfolge

Dabei bewies der ehemalige Innenverteidiger allerdings nicht immer, dass er üppige Budgets verwalten kann. Verpflichtungen wie beispielsweise die von Dominic Solanke (21 Mio.) oder Jordon Ibe (18 Mio.) zündeten nicht. Trotz Ausgaben von rund 220 Millionen Euro über fünf Jahre stand am Ende wieder der Gang in Liga zwei an.

Auf der anderen Seite stehen Transfererfolge wie die von Callum Wilson, Nathan Aké oder Aaron Ramsdale, die nach Förderung von Howe mit großem Gewinn verkauft wurden. Insgesamt spielten Verkäufe während der Erstligaphase rund 170 Millionen Euro ein. „Die Leute reden davon, dass Eddie Howe nur eine Notlösung ist. Ich denke, Eddie wird die Leute überraschen – er kann der Mann sein, den sie suchen“, sagt Ex-Mitarbeiter Mark McAdam bei ‚Sky Sports‘.

Newcastle wollte einen Coach mit großem Namen, der die Aussicht auf Titel verspricht. Bekommen hat der Klub einen Trainer, der eine langfristige Vision umsetzen kann – wenn er denn die Zeit dazu bekommt. Das weiß auch McAdam: „Man kann nicht ein Jahr im Abstiegskampf stecken und in der nächsten Saison um den Titel mitspielen. Das wird nicht passieren. Er ist ein intelligenter Mann und wird einen Plan haben.“