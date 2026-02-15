Menü Suche
Tränen beim VfB | Woltemades Erlösung

Der gestrige Fußball-Samstag hielt einige emotionale Momente bereit. FT befasst sich damit in der heutigen Presseschau.

von Lukas Hörster
1 min.
Tomas und Woltemade @Maxppp
Stuttgart 3-1 Köln

VfB tröstet Tomás

Es war eine der Szenen des bisherigen Spieltags: Nach Abpfiff der Partie des VfB Stuttgart gegen den 1. FC Köln (3:1) am Samstagabend bracht VfB-Profi Tiago Tomás in Tränen aus. Die ‚Stuttgarter Nachrichten‘ titeln heute: „Darum vergoss Tiago Tomas Tränen nach Abpfiff.“

Zu Wort kommt im Artikel Trainer Sebastian Hoeneß, der erklärt: „Tiago ist ein ganz besonderer Mensch. Er hat schwere Wochen hinter sich gebracht. Es war jetzt sicher emotional, nach einer langen Verletzung wieder auf dem Platz zu stehen. Dann sind da Emotionen herausgebrochen. Die Mannschaft hat da auch ein Gespür dafür.“ Tatsächlich wurde Tomás gleich von einer ganzen Traube von Mitspielern noch auf dem Feld getröstet – vorbildlich.

Woltemade trifft wieder

Nicht mittrösten konnte Ex-Schwabe Nick Woltemade, der mittlerweile bekanntlich bei Newcastle United sein Geld verdient. Beim gestrigen 3:1-Erfolg im Pokalspiel bei Aston Villa beendete der DFB-Stürmer seine 14 Spiele andauernde Torflaute mit dem Treffer zum Endstand. „Tor-Erlösung für Woltemade nach heftiger Krise“, titelt daher die ‚Bild‘.

Besonders schön: Woltemade feierte gestern seinen 24. Geburtstag, mit dem Treffer konnte er sich also auch noch selbst beschenken. Nächstes Ziel: Den verlorenen Stammplatz im Sturm zurückerobern.

Bundesliga
FA Cup
Stuttgart
Newcastle
Tiago Tomás
Nick Woltemade

