Mittelfeldspieler Ellyes Skhiri steht kurz vor dem Abschied von Eintracht Frankfurt. Wie der Bundesligist offiziell mitteilt, reist der Sechser nicht mit ins Trainingslager nach Grassau, da er für Gespräche mit einem anderen Verein freigestellt wurde.

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Um welchen Klub es sich dabei handelt, ist noch nicht durchgesickert. Relativ konkret wurde Skhiri aber in den vergangenen Wochen mit einer Rückkehr zum 1. FC Köln in Verbindung gebracht. Dort hatte der heute 31-Jährige schon zwischen 2019 und 2023 gespielt.

Unterdessen verzichtet der neue Frankfurt-Trainer Adi Hütter im Trainingslager auch auf Michy Batshuayi (32), Noel Futkeu (23) und Jessic Ngankam (26). Die drei Stürmer stehen schon länger auf der Verkaufsliste und trainierten mitunter abseits des Teams. Junior Dina Ebimbe (25) und Niels Nkounkou (25) sind dagegen etwas überraschend mit dabei in Bayern.