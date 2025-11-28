Emery glaubt an Sancho-Wende

Unai Emery weiß um die Qualitäten von Leihspieler Jadon Sancho (25). Im Anschluss an den gestrigen 2:1-Sieg von Aston Villa in der Europa League gegen den BSC Young Boys sagte der Cheftrainer über den Flügelflitzer, der über die volle Distanz auf dem Feld gestanden hatte: „Er war am Ende müde, aber wir brauchen einen Spieler mit seinen Fähigkeiten. Er muss sich verbessern, fit werden und Selbstvertrauen tanken. Er hat ein gutes Spiel gemacht. Er hatte Torchancen.“

Emery weiter: „Hoffentlich kann er uns in dieser Saison mit seinen Qualitäten helfen. Heute hat er einen Schritt nach vorne gemacht.“ Bis zum Ende der Spielzeit ist Sancho von Manchester United an die Villans verliehen. Eine Zukunft soll der 23-fache englische Nationalspieler bei keinem der beiden Premier League-Klubs haben. Deshalb wurde zuletzt sogar über einen Winterwechsel spekuliert, Verehrer tummeln sich allen voran in der Türkei. Zudem wird Sancho immer wieder mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht.