Beierlorzer übernimmt bei Regensburg

Achim Beierlorzer winkt eine verantwortungsvolle Aufgabe beim SSV Jahn Regensburg. Nach Informationen von ‚Sky‘ wird der 55-Jährige neuer Sportchef beim Zweitligisten und folgt dort auf den gestern entlassenen Tobias Werner. Die Verpflichtung sei bereits eingetütet.

Dem Pay-TV-Sender zufolge wird Beierlorzer „großen Anteil an der Kaderzusammenstellung haben“. Regensburg steht kurz vor dem Abstieg in die dritte Liga, folglich kommt auf den ehemaligen Jahn-Trainer (2017 bis 2019) eine Menge Arbeit zu. Letztmals stand Beierlorzer bei RB Leipzig an der Seitenlinie, dort fungierte er Ende 2021 kurzzeitig als Interimstrainer.

Update (10:37 Uhr): Regensburg hat die Beierlorzer-Verpflichtung offiziell bestätigt. Der Aufsichtsratsvorsitzende Hans Rothammer sagt: „Wir haben die grundsätzliche strategische Entscheidung gefällt, im sportlichen Bereich einen Neuaufbau durchzuführen. Wir freuen uns deshalb sehr, dass wir mit Achim Beierlorzer einen kompetenten Fachmann und alten Bekannten in Regensburg als neuen Geschäftsführer Sport vorstellen dürfen, der auch von der Persönlichkeit her sehr gut zum SSV Jahn passt. Nach unserer Überzeugung und auch mit Blick auf seine Amtszeit als Jahn Chef-Trainer vor einigen Jahren ist er der richtige Mann für das vakante Aufgabengebiet.“