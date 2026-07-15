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Medizincheck: Neuer Klub für Schlager

Seinen Vertrag bei RB Leipzig ließ Xaver Schlager auslaufen. Mittlerweile ist klar, bei welchem Klub der Mittelfeldspieler anheuert.

von Tristan Bernert - Quelle: The Athletic
1 min.
Xaver Schlager hat gute Laune @Maxppp

Xaver Schlager zieht es in die Premier League. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, steht der österreichische Nationalspieler vor der Unterschrift bei Nottingham Forest. Noch in dieser Woche werde der 28-Jährige den Medizincheck absolvieren.

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Im Anschluss winkt Schlager dem Bericht zufolge ein Zweijahresvertrag, der per Option um ein weiteres Jahr verlängert werden kann. Eine Ablöse muss Nottingham nicht zahlen, Schlagers Vertrag bei RB Leipzig lief aus. Der Bundesligist hatte ohne Erfolg versucht, mit dem Österreicher zu verlängern.

Bei Forest trifft Schlager nun auf seinen Landsmann Oliver Glasner, der kürzlich bei den Tricky Trees übernommen hat. Im Mittelfeld soll er helfen, den Abgang von Elliot Anderson (23) zu kompensieren, den es für die XXL-Ablöse von 135 Millionen zu Manchester City zog. Dass Nottingham noch einen weiteren Ersatz verpflichtet, ist nicht unwahrscheinlich.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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