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Offiziell 2. Bundesliga

Egloff setzt Unterschrift

von David Hamza - Quelle: ksc.de
3 min.
Lilian Egloff beim Spiel des KSC @Maxppp

Lilian Egloff bleibt dem Karlsruher SC erhalten. Der 23-jährige Mittelfeldspieler hat seinen Vertrag beim Zweitligisten verlängert. Leer geht somit der 1. FC Nürnberg aus, der Egloff ebenfalls ein Angebot vorgelegt hatte.

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Karlsruhes Geschäftsführer Sport Mario Eggimann sagt: „Lilian Egloff bildet ein wichtiges Puzzlestück in unserer Personalplanung für die kommende Saison. In seinen bisherigen zwei Jahren bei uns hat er sich enorm weiterentwickelt, auch wenn ihn Verletzungen zuletzt etwas gebremst haben.“

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