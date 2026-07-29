Konstantinos Koulierakis (22) könnte bald in Italien spielen. Wie Matteo Moretto berichtet, hat die AS Rom Kontakt bezüglich eines Transfers des Innenverteidigers aufgenommen. Laut Fabrizio Romano befinden sich die Vereine in fortgeschrittenen Verhandlungen über ein 15-Millionen-Euro-Paket. Koulierakis will den Wechsel.

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Der Grieche ist einer der wertvollsten Spieler im Kader des VfL Wolfsburg. Dass Koulierakis das Projekt Wiederaufstieg mit angeht, gilt als ausgeschlossen. Der Linksfuß hat auch in England (Hull City, Coventry City) einen Markt, Juventus Turin und Benfica Lissabon haben ihn ebenfalls auf dem Zettel.