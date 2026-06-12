„Schock“: Karl spricht erstmals über WM-Aus

Die Verletzung, die er in der vergangenen Woche erlitt, hat Lennart Karl schwer getroffen. Gegenüber der ‚Bild‘ sagt der 18-Jährige zu seinem WM-Aus: „Es ist beim Torschuss passiert, ich habe es sofort gespürt. Das war schon ein Schock für mich, da ich mir so viel vorgenommen habe und auch in guter Verfassung war. Die WM zu spielen, wäre ein absoluter Traum von mir gewesen. Leider kommt nun diese Verletzung dazwischen, ich muss das akzeptieren und nach vorne schauen.“

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Vor seiner Verletzung war Karl in bestechender Form und der Favorit für den Startplatz auf der rechten Außenbahn. Nun fällt der Linksfuß aufgrund eines Muskelbündelrisses im linken Oberschenkel sechs bis acht Wochen aus. „Ich bin diese Woche noch in München zur Erstbehandlung und habe danach erstmal Urlaub bekommen. In diesen ersten Tagen kann ich in der Reha nicht viel machen, außer der Verletzung Zeit geben, um zu heilen. Danach beginnt irgendwann wieder die Aufbauphase“, so Karl.