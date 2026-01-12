Paukenschlag: Real entlässt Alonso

Xabi Alonso ist nicht mehr Trainer von Real Madrid. Die Königlichen geben offiziell bekannt, dass sich die Parteien in beidseitigem Einvernehmen auf eine vorzeitige Beendigung des Arbeitsverhältnisses geeinigt haben.

Alonso war erst im vergangenen Sommer von Bayer Leverkusen in die spanische Hauptstadt gewechselt. Nach nur 28 Spielen ist nun schon wieder Schluss. Die gestrige 2:3-Niederlage gegen den FC Barcelona könnte das Fass zum Überlaufen gebracht haben.

Möglich auch, dass das komplizierte Verhältnis des spanischen Übungsleiters zu einigen Spielern die Entscheidung beeinflusst hat. Insbesondere mit Vinicius Junior (25) hatte Alonso immer wieder Meinungsverschiedenheiten.

Nachfolger steht schon fest

Das Alonso-Erbe antreten wird Álvaro Arbeloa. Der Spanier war zuletzt für die Madrider Zweitvertretung verantwortlich, nun folgt die Beförderung zu den Profis.