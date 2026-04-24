Sechs HSV-Leistungsträger zum Nulltarif weg?

Luka Vuskovic – 19 Jahre

Der Innenverteidiger ist für das Hamburger Spiel essenziell wichtig. Im Sommer wird er jedoch – zumindest vorerst – den Weg zu Stammverein Tottenham Hotspur antreten. Um Vuskovic zu halten, fehlen dem HSV die finanziellen Mittel. Die Chancen auf einen Verbleib gehen angesichts seiner Extraklasse gegen Null.

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Daniel Heuer Fernandes – 33 Jahre

Der im Sommer auslaufende Vertrag des portugiesischen Keepers verlängert sich automatisch um ein Jahr, sollten die Rothosen nicht absteigen. Dass Heuer Fernandes im Sommer eine Luftveränderung anstrebt, ist aber auch im Falle des Klassenerhalts nicht ausgeschlossen. Der Routinier steht für den Fall, dass Manuel Neuer seine Karriere beenden sollte, auf der Liste des FC Bayern. Gut für den HSV: Danach sieht es aktuell nicht aus.

Ransford Königsdörffer – 24 Jahre

Mit sechs Treffern führt der Stürmer die interne Torschützenliste an. Die Gespräche über eine Ausdehnung des auslaufenden Kontrakts verliefen bisher aber im Sande. Berichten zufolge stehen die Chancen auf einen Verbleib bei etwa 50 Prozent.

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William Mikelbrencis – 22 Jahre

In den vergangenen Wochen erkämpfte sich der Franzose den Stammplatz auf der rechten Seite. Dort empfahl er sich mit überzeugenden Darbietungen für eine Weiterbeschäftigung. Entsprechende Gespräche sollen zeitnah aufgenommen werden. Sein Arbeitspapier läuft nach dem Saisonende aus.

Fábio Vieira – 25 Jahre

Der vom FC Arsenal ausgeliehene Spielmacher gehört in Hamburg zu den herausragenden Akteuren. Die 20 Millionen Euro teure Kaufoption können die aber Hanseaten nicht stemmen. Stattdessen wird der HSV versuchen, den Preis für Vieira zu drücken. Der Aufsteiger sei bereit, für den Linksfuß an eine Schmerzgrenze im zweistelligen Millionenbereich zu gehen. Ob sich die Gunners auf diesen Versuch einlassen, wird sich zeigen.

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Philip Otele – 27 Jahre

„Er ist in der Spitze ein großer Gewinn für unsere Mannschaft. Wir werden sicherlich noch viel Freude an ihm haben“, schwärmte Trainer Merlin Polzin vor rund einem Monat vom Linksaußen. Bis zum 15. Juni hat der Bundesligist Zeit, die Kaufoption von 4,5 Millionen Euro an den FC Basel zu überweisen. Entsprechende Verhandlungen zwischen den Parteien sind für den Mai geplant – Ausgang offen.