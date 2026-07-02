Nicolò Tresoldi hat sich dank einer beeindruckenden Debütsaison beim FC Brügge, in der er 23 Tore und neun Vorlagen in 58 Pflichtspielen beisteuerte, in die Notizbücher der europäischen Schwergewichte gespielt. In der Bundesliga wurde dem FC Bayern, Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen Interesse am 21-Jährigen nachgesagt.

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Tresoldi selbst hatte zuletzt auch zugegeben, sich eine Rückkehr nach Deutschland gut vorstellen zu können. Allerdings hat ein anderer Klub im Poker um den Angreifer mittlerweile die Nase vorn. Nach Informationen von ‚Il Romanista‘ hat sich die AS Rom mit Tresoldi auf einen Transfer geeinigt.

Lediglich mit den Belgiern müsse jetzt noch eine Übereinkunft bezüglich der Ablösesumme gefunden werden. Der FC Brügge fordert demnach rund 30 Millionen Euro für den deutschen U21-Nationalspieler, der auch einen italienischen Pass besitzt und in Cagliari geboren wurde.

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Damit der Deal über die Bühne gehen kann, müssen die Giallorossi allerdings erst noch Platz im Sturmzentrum schaffen. Artem Dovbyk (29) soll das Bauernopfer sein, das den Verein verlässt. Erst nach einer Trennung vom Ukrainer kann mit einem Vollzug bei Ex-Hannover-Stürmer gerechnet werden. Loses Interesse an Dovbyk bekundete zuletzt Betis Sevilla.