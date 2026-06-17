Festnahme: Heftige Vorwürfe gegen DFB-Gegner Wahi

Aktuell weilt Elye Wahi im Kreis der ivorischen Nationalmannschaft. Am vergangenen Montag stand der 23-Jährige, der in der Rückrunde von Eintracht Frankfurt an OGC Nizza verliehen war, beim 1:0-Sieg 56 Minuten auf dem Feld. Nun kommen jedoch heftige Vorwürfe gegen den Stürmer zum Vorschein.

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Laut ‚The Athletic‘ wurde Wahi weniger als zwei Wochen vor Turnierbeginn wegen des Verdachts auf Spielmanipulation verhaftet. Gegen die Eintracht-Leihgabe werde aktuell aktiv ermittelt, um festzustellen, ob er am 17. Mai im Spiel gegen den FC Metz (0:0) absichtlich eine Gelbe Karte kassiert hat.

Wohl keine Auswirkungen auf DFB-Duell

„Wir können bestätigen, dass ein 23-jähriger Fußballspieler, der in der französischen Ligue 1 spielt, am 29. Mai im Rahmen einer Untersuchung der Staatsanwaltschaft Marseille wegen des Verdachts auf organisierten Betrug, organisierte Korruption im Sport, Umgang mit Erträgen aus Straftaten und Geldwäsche festgenommen wurde“, so ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Marseille gegenüber ‚The Athletic‘.

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Der Sprecher weiter: „Er wurde nach seiner Vernehmung in Polizeigewahrsam freigelassen. Die Ermittlungen dauern an. Der Fußballspieler gehört nicht zur französischen Nationalmannschaft, die an der Weltmeisterschaft teilnimmt.“ Im Zuge der laufenden Ermittlungen wurde Wahi noch nicht angeklagt, weshalb er mit der Elfenbeinküste zum Großturnier nach Nordamerika reisen durfte.

Laut ‚The Athletic‘ hat die FIFA nicht auf eine Nachfrage geantwortet, ob sie vor Wahis Einsatz gegen Ecuador von dessen Verhaftung wusste und ob diese Auswirkungen auf Wahis Spielberechtigung oder seine Reiseberechtigung haben würde. Nach aktuellem Stand muss Wahi aber wohl keine Konsequenzen für das Spiel gegen die DFB-Elf befürchten.