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Bundesliga

Trotz RB-Veto: Diomande will Wechsel durchdrücken

von Martin Schmitz
1 min.
Yan Diomande verzweifelt @Maxppp

Yan Diomande hat sich zum ersten Mal klar zu den Transfergerüchten um seine Person geäußert. Vor dem Sechzehntelfinale der Elfenbeinküste gegen Norwegen am heutigen Dienstag (20 Uhr) bekräftigte der 19-jährige Tempodribbler von RB Leipzig bei einer Medienrunde seine Wechselambitionen: „Ich habe kein Instagram mehr, daher kann ich nichts sehen. Aber ich gehe natürlich davon aus, dass ich den Verein verlassen werde.“

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Dabei hatte nur einige Stunden zuvor RB-Sportgeschäftsführer Marcel Schäfer bekanntgegeben, dass Diomande in der kommenden Spielzeit auf jeden Fall weiter für die Sachsen auflaufen werde. Weiter wollte sich der Ivorer nicht äußern, stellte jedoch klar: „Für mich ist es im Moment am wichtigsten, mich auf die WM mit meiner Nationalmannschaft zu konzentrieren.“ Mit Paris St. Germain soll sich der Youngster bereits über einen Wechsel einig sein.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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