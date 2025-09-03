Nackenschlag für Hofmann

Jonas Hofmann (33) muss eine bittere Pille schlucken. Der 23-fache deutsche Nationalspieler findet sich genauso wie die langzeitverletzten Martin Terrier (28) und Jeanuël Belocian (20) sowie Jungspund Alejo Sarco (19) nicht in Bayer Leverkusens Champions League-Kader wieder.

Hofmann hatte bereits den Saisonauftakt verletzungsbedingt verpasst. Zuletzt kursierten wieder Abschiedsgerüchte um den Offensivspieler, der aufgrund der geschlossenen Transferfenster allerdings nicht mehr innerhalb der Top5-Ligen wechseln kann.