Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Nackenschlag für Hofmann

von Julian Jasch
Jonas Hofmann im Bayer-Training @Maxppp

Jonas Hofmann (33) muss eine bittere Pille schlucken. Der 23-fache deutsche Nationalspieler findet sich genauso wie die langzeitverletzten Martin Terrier (28) und Jeanuël Belocian (20) sowie Jungspund Alejo Sarco (19) nicht in Bayer Leverkusens Champions League-Kader wieder.

Unter der Anzeige geht's weiter

Hofmann hatte bereits den Saisonauftakt verletzungsbedingt verpasst. Zuletzt kursierten wieder Abschiedsgerüchte um den Offensivspieler, der aufgrund der geschlossenen Transferfenster allerdings nicht mehr innerhalb der Top5-Ligen wechseln kann.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
UEFA Champions League
Leverkusen
Jonas Hofmann
Martin Terrier
Jeanuël Merick Belocian
Alejo Uriel Sarco Castro

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
UEFA Champions League UEFA Champions League
Leverkusen Logo Bayer 04 Leverkusen
Jonas Hofmann Jonas Hofmann
Martin Terrier Martin Terrier
Jeanuël Merick Belocian Jeanuël Merick Belocian
Alejo Uriel Sarco Castro Alejo Uriel Sarco Castro
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert