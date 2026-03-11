Christiansen-Erbe: Wölfe greifen ins oberste Regal

Neben Trainer Daniel Bauer ist beim VfL Wolfsburg auch Peter Christiansen mittlerweile Geschichte. In Sachen Nachfolger für den Sportgeschäftsführer „arbeitet Volkswagen an einer großen Lösung“, berichtet die ‚Sport Bild‘. Die Kandidaten wurden allesamt schon früher in der Autostadt gehandelt: Andreas Schicker (TSG Hoffenheim), Fabian Wohlgemuth (VfB Stuttgart), Sebastian Kehl (Borussia Dortmund) und Marcel Schäfer (RB Leipzig).

Fraglich bleibt, wer von den genannten Funktionären überhaupt ein Interesse daran hätte, den kniffligen Job am Mittellandkanal anzutreten – geschweige denn, welche Vereine ihre Kaderplaner abgeben wollen. Diego Benaglio steht in jedem Fall nur bis zum Sommer zur Verfügung. Der Meister-Torhüter ließ sich zusichern, dass er den Posten nur kommissarisch bekleiden und im Anschluss an die Saison wieder in den Aufsichtsrat zurückkehren wird.