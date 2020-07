Medien: Havertz-Bitte um Freigabe – Chelsea mit Forderungen einverstanden

Kai Havertz will Bayer Leverkusen noch in diesem Sommer verlassen. Das berichtet die ‚Sport Bild‘. Der 21-Jährige habe diese Entscheidung nach dem verlorenen DFB-Pokal-Finale gegen den FC Bayern (2:4) getroffen. Die Verantwortlichen der Werkself werde er in naher Zukunft um seine Freigabe bitten.

Der Klub wird seinem Offensivstar den Wechselwunsch kaum verwehren – sofern sich ein Interessent bereit zeigt, die Forderungen von 100 Millionen Euro zu erfüllen. Laut ‚Sport Bild‘ ist dazu derzeit „mindestens ein Klub“ bereit. Namentlich nennt die Tageszeitung den FC Chelsea.

Ob Havertz aber überhaupt Lust auf die Blues hat, hängt maßgeblich mit deren Endplatzierung in der noch laufenden Premier League-Saison ab. Ohne Qualifikation für die Champions League wird der Linksfuß kaum an die Stamford Bridge wechseln. Derzeit rangiert die Truppe von Frank Lampard auf Platz drei.

Wunschziel Real?

Ohnehin ist schon seit einigen Wochen aus Spanien zu vernehmen, dass Havertz am liebsten zu Real Madrid wechseln würde. Die ‚Marca‘ bekräftigt am heutigen Mittwoch erneut: Der Edeltechniker will ins Santiago Bernabéu und sei bereit, auf die Königlichen zu warten. Denn ein offizielles Angebot liegt noch nicht vor.

Allerdings stellt auch Spaniens größte Sportzeitung infrage, dass Havertz‘ Wunsch am Ende auch erfüllt wird. Der Nationalspieler werde derzeit „stark unter Druck gesetzt“, eine der bereits vorliegenden Offerten anzunehmen.