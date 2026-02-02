Bayer holt Oermann zurück

Der Plan von Bayer Leverkusen ging bei Tim Oermann voll auf. Der 22-Jährige war im Sommer für zwei Millionen Euro vom VfL Bochum zur Werkself gekommen und wurde zwecks Spielpraxis sofort an Sturm Graz weiterverliehen. Dort überzeugte er in der ersten Halbserie als Stammspieler.

Auch deshalb holt Bayer den Innenverteidiger aus Österreich vorzeitig zurück. Wie Leverkusen bekanntgibt, wird die Leihe nach Graz abgebrochen. „Tim Oermann hat sich bei Sturm Graz in kürzester Zeit zu einem absoluten Leistungsträger entwickelt und dabei auch international in der Europa League wertvolle Erfahrungen gesammelt“, begründet Sportchef Simon Rolfes die Maßnahme.

Oermann selbst erklärt: „Ich hatte mich auf ein ganzes Jahr in Österreich eingestellt und war mit meinem Standing in Graz sehr zufrieden. Dass mich Bayer 04 nun wesentlich früher als ursprünglich geplant holt, zeigt mir, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Meine ganze Energie und mein Herz gehören nun der Werkself.“

Als Kettenreaktion wird Jeanuël Belocian (20) noch per Leihe zum VfL Wolfsburg wechseln. Die Wölfe haben ebenfalls händeringend nach einem neuen Abwehrspieler gesucht.