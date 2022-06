Saúl bestätigt Chelsea-Abschied

Saúl Ñíguez wird seinen Leihklub FC Chelsea definitiv nach einer Saison wieder verlassen. Das bestätigt der spanische Mittelfeldspieler auf seinen Social Media-Kanälen. „Hallo Blues, ich schreibe euch, um mich von euch zu verabschieden“, leitet der 27-Jährige sein Statement ein.

Artig bedankt sich Saúl bei der gesamten Chelsea-Familie. Die warmen Worte zum Abschied können allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass es für den Spanier an der Stamford Bridge überhaupt nicht lief. Nur 23 Mal kam Saúl für die Londoner zum Einsatz. Er kehrt zu Atlético Madrid zurück – unklar allerdings, ob er bei seinem Heimatverein eine Perspektive hat. Sein Vertrag in Madrid läuft noch bis 2026.

Hello blues,

I’m writing to take my leave of you. I would like to tell you how I felt during this adventure. Things didn’t start well at all. After a long time at home, changing everything wasn’t easy. (…) pic.twitter.com/HLmfK9BqrD