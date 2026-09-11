Nach Kabinenstreit: Mourinho verrät Interna

Die Streithähne Fede Valverde (27) und Aurélien Tchouameni (26) wollen sich in dieser Spielzeit bei Real Madrid offenbar miteinander arrangieren. Das bekräftigt Coach José Mourinho: „Man versichert mir aus dem Verein, dass sie erwachsene Profis sind und dass es in dieser Hinsicht keinerlei Probleme geben wird.“

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Im Mai hatte es zwischen den beiden Mittelfeldspielern eine Auseinandersetzung in der Kabine gegeben, bei der es handgreiflich wurde. In der Folge musste Valverde im Krankenhaus behandelt werden. Beiden Spielern brummte Real damals eine saftige Geldstrafe in Höhe von 500.000 Euro auf. Nun sollen beide bei Gelegenheit ohne Bedenken zusammen auf dem Platz stehen, auch wenn es nicht oft passieren wird. Das ist laut ‚Cadena SER‘ aber eine „reine sportliche Entscheidung“ und der „Konkurrenzsituation auf der Position geschuldet“.