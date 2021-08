Tottenham löst Aurier-Vertrag auf

Tottenham Hotspur und Serge Aurier gehen künftig getrennte Wege. Wie die Londoner mitteilen, wurde der Vertrag mit dem 28-Jährigen einvernehmlich aufgelöst. Das ursprüngliche Arbeitspapier des Rechtsverteidigers wäre im kommenden Sommer ausgelaufen.

Unter der Anzeige geht's weiter

2017 war Aurier von Paris St. Germain nach England gewechselt und lief seitdem insgesamt in 110 Pflichtspielen für die Spurs auf. Die Bilanz: acht Tore und 17 Vorlagen. Immer wieder wurde der Nationalspieler der Elfenbeinküste in der laufenden Transferperiode mit einem Wechsel in Verbindung gebracht. Durch die Vertragsauflösung hat Aurier nun keine Eile mehr, einen neuen Klub zu finden.