BVB: Watzke von Moukoko-Verlängerung überzeugt

Hans-Joachim Watzke geht fest davon aus, dass Youssoufa Moukoko seinen Vertrag bei Borussia Dortmund verlängern wird. „Es gibt für mich keine andere logische Schlussfolgerung als dass Youssoufa sagt, ich bleibe beim BVB“, erklärt der Geschäftsführer bei ‚Bild TV‘.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Vertrag des WM-Fahrers läuft zum Saisonende aus. Vor rund drei Wochen ließ Trainer Edin Terzic durchschimmern, dass Moukoko an seinem 18. Geburtstag heute in einer Woche die Unterschrift leisten könnte: „Der Junge ist 17, er wird in knapp zwei Monaten volljährig, dann darf er die Unterschrift auch alleine setzen.“

Dass bislang noch kein neues Arbeitspapier unterzeichnet wurde, hängt unter anderem auch mit einem familiären Disput im Hause Moukoko zusammen. Insgesamt soll den BVB die Verlängerung mit dem Riesentalent 30 Millionen Euro kosten.