M‘gladbach: Keine Garantie für Kleindienst

Tim Kleindienst (30) muss sich nach seiner langen Verletzungszeit und dem Comeback am vergangenen Wochenende zunächst hinten anstellen. „Das Ziel ist, die Spielzeit bei beiden (Kleindienst und Robin Hack (27), Anm. d. Red.) sukzessive zu erhöhen. Aber natürlich müssen sie sich jetzt auch im Training beweisen. Bei uns gilt das Leistungsprinzip“, stellt Trainer Eugen Polanski gegenüber der ‚Bild‘ klar.

Nichtsdestotrotz freut sich der Cheftrainer, dass er mit dem Duo wieder planen kann: „Man hat bei beiden nach ihren Einwechslungen in den Augen gesehen, wie froh sie waren, endlich wieder auf dem Rasen zu stehen und bei der Mannschaft zu sein. Bei Tim und Robin geht es auf jeden Fall in die richtige Richtung, aber klar ist auch, dass sie noch einiges aufzuarbeiten haben.“ Hack hatte mit einem Meniskusriss acht Pflichtspiele verpasst, für Kleindienst war der Kurzauftritt gegen den FC Heidenheim (3:0) das erste Spiel seit Mitte Mai.