Hoffenheim: Hoeneß erhält Jobgarantie

Sebastian Hoeneß wird auch in der kommenden Saison bei der TSG Hoffenheim auf der Trainerbank sitzen. „Die Ausrichtung, mit welchem Trainer wir in die neue Saison gehen, ist völlig klar und in der Klubführung einstimmig entschieden: mit Sebastian Hoeneß. Er ist durch die vielen Krisen, die es zu managen galt, stabil durchgegangen, kommuniziert super mit den Jungs, hat eine Idee, die man gerade zuletzt gegen Gladbach und Freiburg gesehen hat“, erklärt Alexander Rosen, Direktor Profifußball, gegenüber der ‚Rhein-Neckar-Zeitung‘.

Unter der Anzeige geht's weiter

Hoeneß war erst zu Saisonbeginn von der Zweitvertretung des FC Bayern München nach Sinsheim gewechselt. Bei den Kraichgauern hatte der 38-Jährige immer wieder mit Verletzungssorgen und Corona-Erkrankungen im Kader zu kämpfen. Drei Spieltage vor Schluss liegen Hoeneß und die TSG mit 36 Punkten auf dem elften Tabellenplatz, mit einem Sieg am kommenden Wochenende gegen Schalke 04 kann der Klassenerhalt endgültig perfekt gemacht werden.