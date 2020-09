Bayern verabschiedet Perisic

Ivan Perisic (31) kehrt nach seiner einjährigen Leihe beim FC Bayern zu Inter Mailand zurück. Das verkünden die Münchner am heutigen Mittwochnachmittag offiziell. Sportvorstand Hasan Salihamidzic erklärt: „Ivan hat sich in dem Jahr bei uns sehr professionell verhalten, er war ein wichtiges Mitglied unserer Mannschaft und hat seinen Anteil am Gewinn der Deutschen Meisterschaft, des DFB-Pokals und der Champions League. Wir wünschen ihm für die Zukunft alles Gute.“

Insbesondere Hansi Flick hätte Perisic gerne behalten, die Bayern konnten sich mit Inter aber nicht auf eine Ablöse verständigen. Nach FT-Infos bot der Rekordmeister zehn Millionen Euro, während die Italiener 15 Millionen forderten. Trainer Flick sagt: „Ich möchte mich bei Ivan für seine Leistungen und seinen Beitrag zum Gewinn des Triples bedanken. Wir haben sehr gerne mit ihm gearbeitet. Gerade in der Final-Runde der Champions League in Lissabon hat man gesehen, was für eine Qualität Ivan hat.“ Wer den Kaderplatz des Flügelstürmers einnehmen wird, ist offen. Ein Ersatz soll aber definitiv her.