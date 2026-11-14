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Update Bundesliga

Bayern: Schock um Davies

von Dominik Schneider - Quelle: Bild
1 min.
Alphonso Davies mit dem Ball am Fuß @Maxppp

Der FC Bayern muss offenbar den nächsten Verletzungsschock verkraften. Nachdem Alphonso Davies in der Nacht für die kanadische Nationalmannschaft im Einsatz war, droht ein langer Ausfall, wie ‚Bild‘ berichtet. Schon in der 6. Spielminute wurde Davies ausgewechselt. Zuvor rutschte er auf dem seifigen Rasen weg und zog sich dabei wohl die Blessur zu.

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Dass Kanada am Ende mit 3:2 gegen Guatemala gewann, interessiert an der Säbener Straße wohl niemanden. Der Boulevardzeitung zufolge wird mit einer Muskelverletzung gerechnet, die Davies mal wieder für einige Zeit ins Lazarett verfrachten könnte. Dort würde der Linksverteidiger auf zahlreiche seiner Kollegen treffen. Aktuell fehlen schon Luis Díaz, Ismael Saibari und Serge Gnabry verletzungsbedingt. Jamal Musiala befindet sich im Aufbau und könnte nach der Länderspielpause sein Comeback feiern.

Update (11:40 Uhr): Laut ‚kicker‘ fliegt Davies umgehend zurück nach München und soll vor Ort ausgiebig untersucht werden.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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