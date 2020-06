SCP: Baumgart will Vertrag erfüllen

Steffen Baumgart geht davon aus, den SC Paderborn auch nach dem kaum noch vermeidbaren Abstieg in die zweite Liga zu betreuen. Vor der Partie gegen Werder Bremen (Samstag, 15:30 Uhr) sagt der SCP-Trainer im Gespräch mit der ‚Kreiszeitung‘: „Ich habe noch ein Jahr Vertrag. Eine Trainerdiskussion hat es hier noch nicht gegeben. Es gibt klare Signale, dass wir in dieser Aufstellung weitermachen. Wir werden natürlich die Saison analysieren und dann wieder an die Arbeit gehen.“

Baumgarts Ausstiegsklausel im bis 2021 datierten Vertrag ist laut der ‚Sport Bild‘ Ende Mai abgelaufen. Der 48-Jährige betreut die Ostwestfalen seit April 2017. Baumgart führte Paderborn von der dritten Liga bis in die Bundesliga. Nach einem Jahr im Oberhaus scheint der Abstieg in Liga zwei unausweichlich: Vier Spieltage vor Saisonende beträgt der Rückstand auf den Relegationsplatz 16 acht Punkte.