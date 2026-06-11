Hohe Forderung: Frankfurt will Nijstad

Beim FC Twente Enschede ist im Herbst ein junger Innenverteidiger durchgebrochen, der erst im Sommer aus der Jugendakademie des Klubs zu den Profis hochgezogen worden ist. Der 18-jährige Ruud Nijstad entwickelte sich schnell zum absoluten Stammspieler und zog dabei die Aufmerksamkeit unzähliger Klubs auf sich.

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Im Winter-Transferfenster hatte es unter anderem der FC Barcelona probiert, war jedoch nicht bereit, die von Twente aufgerufenen zehn Millionen Euro Ablöse auf den Tisch zu legen. Auch Nijstad selbst war von dem vorgelegten Entwicklungsplan nicht überzeugt. Eintracht Frankfurt will nun mit einem eigenen Konzept überzeugen, wie ‚Voetball International‘ berichtet.

Eintracht will schnell handeln

Die Hessen sind demnach konkret an einem Transfer interessiert und wollen schnell handeln, bevor das Interesse an dem Youngster erneut hochkocht. Größter Konkurrent ist aktuell offenbar die PSV Eindhoven, die kürzlich ein Angebot zwischen fünf und sechs Millionen Euro übermittelte, das aber umgehend abgelehnt wurde. Twente verlangt laut Bericht eine deutlich höhere Summe.

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Unklar ist, wie viel Frankfurt investieren möchte und ob der Abwehrspieler die Bundeliga als richtigen nächsten Schritt sieht. Etliche Premier League-Klubs haben Nijstad weiter im Visier und können zum Teil mit Multi-Klub-Karrierewegen werben.

Nijstad überzeugt durch ein interessantes Profil: Neben einem starken linken Fuß besticht er vor allem durch Gelassenheit, Reife und Entscheidungsfreudigkeit. Dazu besitzt der Youngster mit 1,93 Meter Gardemaß. Der Kontrakt des niederländischen U18-Nationalspielers ist noch bis 2027 befristet.