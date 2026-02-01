Menü Suche
Bochum holt Bayern-Talent Göttlicher

von Dominik Schneider - Quelle: vfl-bochum.de
1 min.
Das Stadion des VfL Bochum @Maxppp

Dem VfL Bochum hat Moritz Göttlicher verpflichtet. Wie der Zweitligist mitteilt, wechselt das 17-jährige Mittelfeld-Talent aus den Reihen des FC Bayern in den Westen der Republik. Göttlicher wird mit einem langfristigen Vertrag ausgestattet.

VfL Bochum 1848
#meinVfL verpflichtet Moritz #Göttlicher! Der 17-Jährige kommt vom @FCBayern und erhält einen langfristigen Vertrag anne Castroper!🤝

#TachMoritz
„Ich glaube, das ist der richtige Schritt, um im Profifußball anzukommen und es ist schön, dass es jetzt so schnell geklappt hat. Ich bin sehr froh, hier zu sein“, wird der Youngster zitiert. Sein Lizenzspielervertrag ist ab 1. Juli gültig.

2. Bundesliga
Bundesliga
Bochum
FC Bayern
Moritz Göttlicher

