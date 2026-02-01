Bochum holt Bayern-Talent Göttlicher

Dem VfL Bochum hat Moritz Göttlicher verpflichtet. Wie der Zweitligist mitteilt, wechselt das 17-jährige Mittelfeld-Talent aus den Reihen des FC Bayern in den Westen der Republik. Göttlicher wird mit einem langfristigen Vertrag ausgestattet.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Ich glaube, das ist der richtige Schritt, um im Profifußball anzukommen und es ist schön, dass es jetzt so schnell geklappt hat. Ich bin sehr froh, hier zu sein“, wird der Youngster zitiert. Sein Lizenzspielervertrag ist ab 1. Juli gültig.