FCN: Hecking spricht über Wintertransfers

Einen Transfer-Rundumschlag wird es beim Zweitligisten 1. FC Nürnberg im Winter nicht geben. „Inwieweit wir den Kader verändern können, ist nicht nur eine sportliche, sondern auch wirtschaftliche Frage“, mahnt Sportvorstand Dieter Hecking gegenüber der ‚Bild‘, „wir werden sicher nicht einen neuen Stürmer, neuen Zehner, neuen Sechser, einen neuen Außen- und Innenverteidiger holen können.“

In Nürnberg schrillen derzeit die Alarmglocken. Durch die 1:2 Heim-Niederlage gegen Aufsteiger 1. FC Magdeburg sind die Franken auf Tabellenplatz 17 abgerutscht. Dennoch zeigt sich Hecking überzeugt, dass es auch mit dem vorhandenen Personal besser geht: „Dieses Team hat auch in dieser bisher schlechten Saison in wenigen Spielen gezeigt, dass sie es deutlich besser kann.“