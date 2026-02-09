Verletzungsschock beim HSV

Der Hamburger SV wird eine Weile ohne Albert Sambi Lokonga auskommen müssen. Wie die Hanseaten mitteilen, zog sich der 26-jährige Belgier beim Auswärtsspiel gegen den 1. FC Heidenheim (2:0) einen Riss des Außenbandes im linken Sprunggelenk zu. Das ist das Ergebnis einer MRT-Untersuchung, die am heutigen Montag durchgeführt wurde.

Die genaue Ausfallzeit kann nur geschätzt werden. Der HSV spricht in seiner Mitteilung von „wenigen Wochen“. Der Ausfall des Sommer-Neuzugangs trifft den Tabellenelften der Bundesliga hart. Seit seinem Wechsel verpasste der zentrale Mittelfeldspieler nur zwei Partien, stand in 16 Spielen für die Rothosen auf dem Rasen und davon insgesamt 13 Mal in der Startelf.