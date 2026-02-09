Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Verletzungsschock beim HSV

von Dominik Schneider - Quelle: hsv.de
1 min.
Albert Sambi Lokonga feiert ein Tor für den HSV @Maxppp

Der Hamburger SV wird eine Weile ohne Albert Sambi Lokonga auskommen müssen. Wie die Hanseaten mitteilen, zog sich der 26-jährige Belgier beim Auswärtsspiel gegen den 1. FC Heidenheim (2:0) einen Riss des Außenbandes im linken Sprunggelenk zu. Das ist das Ergebnis einer MRT-Untersuchung, die am heutigen Montag durchgeführt wurde.

Unter der Anzeige geht's weiter
Hamburger SV
Verletzungsupdate 🚨

Sambi #Lokonga hat sich einen Außenbandriss im Sprunggelenk zugezogen und wird uns wenige Wochen fehlen. Come back stronger, Sambi! 💪

Zur Meldung 👉

#nurderHSV
Bei X ansehen

Die genaue Ausfallzeit kann nur geschätzt werden. Der HSV spricht in seiner Mitteilung von „wenigen Wochen“. Der Ausfall des Sommer-Neuzugangs trifft den Tabellenelften der Bundesliga hart. Seit seinem Wechsel verpasste der zentrale Mittelfeldspieler nur zwei Partien, stand in 16 Spielen für die Rothosen auf dem Rasen und davon insgesamt 13 Mal in der Startelf.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Hamburg
Albert Sambi Lokonga

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Hamburg Logo Hamburger SV
Albert Sambi Lokonga Albert Sambi Lokonga
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert