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Offiziell Serie A

22 Millionen: Ricci verlässt Milan

von Fabian Ley
1 min.
Samuele Ricci im Einsatz @Maxppp

Samuele Ricci wechselt innerhalb der Serie A. Der 25-jährige Mittelfeldspieler verlässt den AC Mailand und schließt sich Como 1907 auf Leihbasis an. Der Deal beinhaltet darüber hinaus eine Kaufoption, die dem Vernehmen nach bei rund 22 Millionen Euro liegt.

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Ricci war erst vor einem Jahr für 23 Millionen Euro vom FC Turin zu Milan gewechselt und kam für die Rossoneri 34 Mal zum Einsatz, als Stammkraft konnte sich der elffache italienische Nationalspieler aber nicht etablieren.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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