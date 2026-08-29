22 Millionen: Ricci verlässt Milan

Samuele Ricci wechselt innerhalb der Serie A. Der 25-jährige Mittelfeldspieler verlässt den AC Mailand und schließt sich Como 1907 auf Leihbasis an. Der Deal beinhaltet darüber hinaus eine Kaufoption, die dem Vernehmen nach bei rund 22 Millionen Euro liegt.

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Como 1907 is delighted to announce the signing of Italian international midfielder Samuele Ricci from @acmilan on loan until the end of the 2026/27 season, with an option to make the move permanent.



Official statement ➡️ https://t.co/tZcsDKtTyp pic.twitter.com/71jVYZCKZN — Como1907 (@Como_1907) August 29, 2026

Ricci war erst vor einem Jahr für 23 Millionen Euro vom FC Turin zu Milan gewechselt und kam für die Rossoneri 34 Mal zum Einsatz, als Stammkraft konnte sich der elffache italienische Nationalspieler aber nicht etablieren.