22 Millionen: Ricci verlässt Milan
Samuele Ricci wechselt innerhalb der Serie A. Der 25-jährige Mittelfeldspieler verlässt den AC Mailand und schließt sich Como 1907 auf Leihbasis an. Der Deal beinhaltet darüber hinaus eine Kaufoption, die dem Vernehmen nach bei rund 22 Millionen Euro liegt.
Como 1907 is delighted to announce the signing of Italian international midfielder Samuele Ricci from @acmilan on loan until the end of the 2026/27 season, with an option to make the move permanent.— Como1907 (@Como_1907) August 29, 2026
Official statement ➡️ https://t.co/tZcsDKtTyp pic.twitter.com/71jVYZCKZN
Ricci war erst vor einem Jahr für 23 Millionen Euro vom FC Turin zu Milan gewechselt und kam für die Rossoneri 34 Mal zum Einsatz, als Stammkraft konnte sich der elffache italienische Nationalspieler aber nicht etablieren.
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