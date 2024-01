FC Bayern: Freund bestätigt Boey-Wechsel

Der Wechsel von Sacha Boey zum FC Bayern wird in Kürze final über die Bühne gehen. Dies bestätigte Christoph Freund im Anschluss an den 3:2-Erfolg gegen den FC Augsburg laut der Münchner ‚Abendzeitung‘: „Er war unser absoluter Wunschspieler. Er bringt richtig viel Power in unser Spiel, gibt uns Physis, ist ein richtig guter Zweikämpfer.“

Noch sind die Papiere allerdings nicht unterzeichnet. Im Raum steht eine Ablöse von knapp unter 30 Millionen Euro. Laut türkischen Medien soll Boey ein Jahresgehalt von drei Millionen Euro netto beziehen, an Bayern bindet sich der Franzose dem Vernehmen nach bis 2029.