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Offiziell 2. Bundesliga

Hertha verkauft Winkler

von Dominik Schneider
Marten Winkler feiert sein Tor ganz gelassen @Maxppp

Für Marten Winkler beginnt ein neues Abenteuer. Der Offensivspieler von Hertha BSC verabschiedet sich aus der Hauptstadt und wechselt mit sofortiger Wirkung zu RSC Anderlecht. Bei den Belgiern wird der 23-Jährige mit einem Vierjahresvertrag ausgestattet.

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Zuletzt wurde berichtet, dass die Berliner 2,5 bis drei Millionen Euro für den Verkauf von Winkler fordern. In Berlin stand Winkler noch bis 2027 unter Vertrag. Jetzt hat sich der Linksfuß ein Jahr früher abgesetzt.

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