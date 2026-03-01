Schlotterbeck, Kane & Neuer: Bayern-Boss mit XXL-Update

Beim FC Bayern ist die Stimmung nach dem 3:2-Auswärtserfolg bei Verfolger Borussia Dortmund hervorragend. Doch auch an der Säbener Straße gilt, dass Stillstand keine Option ist. Dementsprechend gibt es auch beim deutschen Rekordmeister offene Themen, die hinsichtlich der kommenden Spielzeit noch geschlossen werden müssen.

Bei ‚Bild‘ stand der Jan-Christian Dreesen deshalb Rede und Antwort. Angesprochen auf die Vorentscheidung im Titelkampf wollte sich der Vorstandsvorsitzende aber nicht zu kühnen Aussagen hinreißen lassen. Man habe „noch zehn Spiele“ in der Bundesliga vor sich, dennoch sei klar, dass man „diesen Vorsprung nicht aus der Hand geben“ will. Elf Punkte trennen den FCB vom Zweitplatzierten aus Dortmund.

Kane-Gespräche im Sommer

Doch nicht nur zum Spiel von gestern wurde Dreesen befragt. Auch die Zukunft von Harry Kane und Manuel Neuer war Thema. „Harry hat noch einen Vertrag bis 2027. Die Ausstiegsklausel ist Ende Januar abgelaufen. Wir haben ein hervorragendes Verhältnis zu Harry“, so der Funktionär über die Situation des englischen Nationalspielers mit eingebauter Torgarantie.

Gerüchte über eine vorzeitige Vertragsverlängerung keimten zuletzt auf, Dreesen rechnet aber erst nach der laufenden Spielzeit mit konkreten Verhandlungen: „Wir werden die Zukunft ganz ruhig vor der nächsten Saison besprechen. Wir sind sehr zufrieden mit ihm.“ Außerdem fühle sich der 32-Jährige mit seiner Familie sehr wohl in München, betont Dreesen.

Noch keine Entscheidung bei Neuer

Die Situation um Neuer ist etwas akuter. Der Vertrag der Torhüterikone läuft im Sommer aus, um seinen 40. Geburtstag Ende März will der Schlussmann eine Entscheidung bezüglich seiner Zukunft treffen, hieß es kürzlich. Dreesen zur Lage beim Oldie-Keeper: „Er ist eine Vereinslegende und wird diesen Monat 40. Er spielt immer noch auf einem unglaublichen Niveau und ist nach wie vor einer der besten Torhüter der Welt. Wir sollten dankbar sein, dass er bei uns ist. Wir werden sehen, was passiert.“ Die Fans müssen sich demnach wohl noch bis Ende des Monats gedulden, bevor Klarheit herrscht.

Spur zu Schlotterbeck kalt

Etwas deutlicher wurde Dreesen aber als die Personalie Nico Schlotterbeck zur Sprache kam. Der 26-Jährige war als möglicher Neuzugang bei den Bayern gehandelt worden. Die Vertragsverlängerung mit Dayot Upamecano (27) nahm der Berichterstattung dazu etwas den Wind aus den Segeln. „Schlotterbeck ist zweifellos ein herausragender Spieler. Er spielt für Borussia Dortmund. Daher brauchen wir nicht darüber zu spekulieren, wo er in Zukunft spielen wird oder ob er seinen Vertrag verlängert“, hält sich Dreesen etwas bedeckt.

Dass die Bayern einen Vorstoß wagen, um Schlotterbeck zu holen, klingt bei den folgenden Worten aber nicht sehr wahrscheinlich: „Wir haben Upamecanos Vertrag verlängert. Wir sind mit drei großartigen Innenverteidigern bestens aufgestellt.“ Da Gerüchte über einen möglichen Wechsel von Min-jae Kim (29) aber nicht abreißen, könnte auch die Spur zu Schlotterbeck wieder heiß werden – sollte sich der Linksfuß dann nicht schon längst für eine Verlängerung oder einen Wechsel zu einem anderen Verein bekannt gaben.