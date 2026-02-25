Gala-Boss kündigt Calhanoglu-Deal an

Galatasaray gibt die Jagd nach Hakan Calhanoglu (32) nicht auf. Das bekräftigt Abdullah Kavukcu, Vizepräsident des Istanbuler Klubs, gegenüber der ‚Gazzetta dello Sport‘: „Wir haben unser Interesse nie verheimlicht. Hakan ist eine Ikone der türkischen Nationalmannschaft und Fan von Galatasaray. Ich weiß nicht wann, aber ich bin mir sicher, dass wir ihn eines Tages für uns spielen sehen werden.“ Bereits im Winter wurde Gala in der Sache aktiv, der Versuch war jedoch nicht von Erfolg gekrönt: „Es gab Gespräche mit den Verantwortlichen von Inter, aber uns wurde gesagt, dass Hakan während der Wintertransferperiode nicht wechseln würde.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Transfer des türkischen Spielmachers, der noch bis 2027 an die Nerazzurri gebunden ist, soll ein weiterer Schritt auf dem Weg zu einem ehrgeizigen Ziel sein. „Wir bauen eine Mannschaft aus Top-Spielern auf, wir wollen die Besten der Welt werden. Wir werden einige Jahre brauchen, aber das Projekt ist auf einem guten Weg. Unsere Fans sind über die ganze Welt verstreut, und in Istanbul findet man sich schnell zurecht. Wenn wir den Spielern unseren Plan vorstellen, ist es schwer, sie davon abzuhalten, für uns zu spielen“, so Kavukcu.